Гилберт Бернс: «Ковингтон должен подраться либо со мной, либо с Чимаевым»

Топовый полусредневес UFC Гилберт Бернс отреагировал на слова Колби Ковингтона, пожелавшего подраться с легковесом Дастином Порье.

По мнению бразильца, «Хаосу» следует искать себе оппонентов в 77 килограммах.

«Я думаю, Колби должен сразиться с реальным соперником. Давным-давно он не сражался с реальными соперниками в полусреднем весе.

Он должен встретиться, может быть, со мной или Хамзатом, или с победителем боя Луке – Мухаммад, или с Шон Брэди. Я не знаю, с одним из этих парней», – сказал Бернс.

Усман заявил, что не планирует давать Колби немедленный реванш: «Не ждите его в начале очереди, пока есть Луке и Бернс»

Колби Ковингтон: «Почему бы мне не подраться с Адесаньей? У него нулевая борьба – подниму его и воткну головой в пол»