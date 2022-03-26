Сехудо про арест Масвидаля: «Если бы кто-то ударил меня исподтишка, я бы тоже обратился в полицию»

Теги UFC MMA Генри Сехудо полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Хорхе Масвидаль Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо прокомментировал решение Колби Ковингтона обратиться в полицию после нападения Хорхе Масвидаля у ресторана в Майами.

«Если бы я был на месте Колби... Трудно не обратиться в полицию, когда тебя бьют исподтишка.

Если бы кто-кто ударил меня исподтишка, я бы тоже обратился в полицию. Я бы реально подал заявление. Мне плевать, кто ты. Потому что бить исподтишка — это не круто.

Колби нужно еще раз подраться с Масвидалем. Но теперь — с получением доли платных трансляций. Колби нужно сказать Дэйну Уайту: «Я отзываю заявление, если вы даете мне реванш с Хорхе, но с долей PPV», – считает Сехудо.

21 марта Масвидаль напал на Ковингтона возле ресторана, нанеся ему два удара по лицу, в результате чего у Колби оказался сломан зуб.

Масвидаль был задержан по двум обвинениям: нанесение побоев при отягчающих обстоятельствах и преступное хулиганство.

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