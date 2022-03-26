Сехудо про арест Масвидаля: «Если бы кто-то ударил меня исподтишка, я бы тоже обратился в полицию»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо прокомментировал решение Колби Ковингтона обратиться в полицию после нападения Хорхе Масвидаля у ресторана в Майами.
«Если бы я был на месте Колби... Трудно не обратиться в полицию, когда тебя бьют исподтишка.
Если бы кто-кто ударил меня исподтишка, я бы тоже обратился в полицию. Я бы реально подал заявление. Мне плевать, кто ты. Потому что бить исподтишка — это не круто.
Колби нужно еще раз подраться с Масвидалем. Но теперь — с получением доли платных трансляций. Колби нужно сказать Дэйну Уайту: «Я отзываю заявление, если вы даете мне реванш с Хорхе, но с долей PPV», – считает Сехудо.
21 марта Масвидаль напал на Ковингтона возле ресторана, нанеся ему два удара по лицу, в результате чего у Колби оказался сломан зуб.
Масвидаль был задержан по двум обвинениям: нанесение побоев при отягчающих обстоятельствах и преступное хулиганство.
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