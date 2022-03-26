«Это так мужественно, верно?». Активистка из США раскритиковала Хабиба, призвавшего бойкотировать Ковингтона

Американская активистка Кэндис Оуэнс отреагировала на призыв экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедов отменить бои с Колби Ковингтоном после того, как Хорхе Масвидаля арестовали за драку с ним.
«Призывать к бойкоту — это так мужественно, верно? Ему лучше пойти купить милую кепочку и смотреть НБА. ММА — это мужской вид спорт», – написала Оуэнс.
21 марта Масвидаль напал на Ковингтона возле ресторана, нанеся ему два удара по лицу, в результате чего у Колби оказался сломан зуб.
Масвидаль был задержан по двум обвинениям: нанесение побоев при отягчающих обстоятельствах и преступное хулиганство.
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