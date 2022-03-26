«Это так мужественно, верно?». Активистка из США раскритиковала Хабиба, призвавшего бойкотировать Ковингтона

Американская активистка Кэндис Оуэнс отреагировала на призыв экс-чемпиона в легком весе отменить бои с после того, как арестовали за драку с ним.

«Призывать к бойкоту — это так мужественно, верно? Ему лучше пойти купить милую кепочку и смотреть НБА. ММА — это мужской вид спорт», – написала Оуэнс.

21 марта Масвидаль напал на Ковингтона возле ресторана, нанеся ему два удара по лицу, в результате чего у Колби оказался сломан зуб.

Масвидаль был задержан по двум обвинениям: нанесение побоев при отягчающих обстоятельствах и преступное хулиганство.

Хабиб заступился за Масвидаля: «Все полусредневесы должны отказаться от боя с Колби»

Масвидаль был освобожден из-под стражи под залог в 15 тысяч долларов