«Это так мужественно, верно?». Активистка из США раскритиковала Хабиба, призвавшего бойкотировать Ковингтона

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Колби Ковингтон Хорхе Масвидаль Бокс/MMA/UFC

Американская активистка Кэндис Оуэнс отреагировала на призыв экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедов отменить бои с Колби Ковингтоном после того, как Хорхе Масвидаля арестовали за драку с ним.

«Призывать к бойкоту — это так мужественно, верно? Ему лучше пойти купить милую кепочку и смотреть НБА. ММА — это мужской вид спорт», – написала Оуэнс.

21 марта Масвидаль напал на Ковингтона возле ресторана, нанеся ему два удара по лицу, в результате чего у Колби оказался сломан зуб.

Масвидаль был задержан по двум обвинениям: нанесение побоев при отягчающих обстоятельствах и преступное хулиганство.

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