Хамзат Чимаев: «Если Канело перейдет в UFC, то мне понадобится десять секунд, чтобы усыпить его»

Шведский боец UFC Хамзат Чимаев рассказал о потенциальном поединке с абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе Саулем Альваресом.

«Канело всю жизнь в боксе. За это время он расправился с большим количеством очень сильных соперников. Его просто нереально победить. Я бы не победил, потому что это не моя игра.

Но если Альварес перейдет в UFC и подерется со мной, то мне понадобится десять секунд, чтобы его усыпить. Этот парень никогда не работал над борьбой или грэпплингом.

Это как в страну, где говорят на английском, приезжает кто-то из России, кто говорить лишь на русском, но пробует общаться на английском.

У него не получится здесь, и с то же самое. Это словно разные игры — футбол и баскетбол к примеру», – сказал Чимаев.

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