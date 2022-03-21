Висенте Луке бросил вызов Чимаеву: «Он на хайпе, у него есть фанаты»

Четвертый номер рейтинга полусредневесов UFC Висенте Луке хочет провести бой с .

«Мне предложили подраться с Чимаевым на UFC Fight Night 204 в Лондоне. Я сказал, что готов, но из этого ничего не вышло. Может быть, UFC хочет выждать момент, чтобы свести меня с Чимаевым.

Он на хайпе, у него есть фанаты. Многие люди, которые не особо следят за единоборствами, слушают все то, что говорят о нем и думают, что он монстр, что с ним никто не хочет драться и он съест весь дивизион.

Обычные люди слышат это и поэтому хотят увидеть его бой. Поэтому они покупают платные трансляции. и я всегда были готовы подраться с ним», – сказал Луке.

Бой Чимаева и Бернса состоится 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле.

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