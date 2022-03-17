Колби Ковингтон: «Все помнят, как Чимаев хотел закончить карьеру из-за простуды. Он слаб ментально»

Полусредневес UFC Колби Ковингтон рассказал, на каких условиях подерется с .

«Чимаев как Дастин Порье, который говорит, что налетит на меня, как только увидит, а при встрече опускает голову. Они пытаются строить из себя крутых парней.

У Хамзата нет ни одной хорошей победы. Все помнят, как он хотел закончить карьеру из-за простуды. Он слаб ментально.

Ему нужно побить несколько претендентов, чтобы сразиться со мной. Посмотрите на мое резюме — я бил чемпионов. Когда я дрался с ними, они занимали вторую, третью, пятую строчку рейтинга. Мое резюме говорит само за себя.

Чимаеву нужно одержать несколько хороших побед, а он пока выиграл 3-4 боя. Он еще не готов попасть в топ дивизиона, это плохо кончится», – сказал Ковингтон.

9 апреля на UFC 273 Чимаев подерется с Гилбертом Бернсом.

Гилберт Бернс: «Для подготовки к Чимаеву мне пришлось пригласить в зал двух очень крутых русских борцов»

Энтони Смит: «Не могу сказать, что Чимаев плох, но он ни разу не дрался с парнем из топ-10»