Появилось видео ареста Хорхе Масвидаля

В Сети появилось видео ареста полусредневеса UFC Хорхе Масвидаля, который был задержан спустя чуть менее 48 часов после нападение на Колби Ковингтона в Майами.
21 марта Масвидаль напал на Ковингтона возле ресторана, нанеся ему два удара по лицу, в результате чего у Колби оказался сломан зуб.
Масвидаль задержан по двум обвинениям: нанесение побоев при отягчающих обстоятельствах и преступное хулиганство. Если 37-летний боец будет признан виновным, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет или штраф в 10 тысяч долларов, либо и то и другое.
Хорхе Масвидаля арестовали после нападения на Ковингтона
Хорхе Масвидаль – о нападении на Колби: «Доброе утро всем, кроме тех, кто болтает о чужих детях»