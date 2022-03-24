Появилось видео ареста Хорхе Масвидаля

В Сети появилось видео ареста полусредневеса UFC Хорхе Масвидаля, который был задержан спустя чуть менее 48 часов после нападение на в Майами.

21 марта Масвидаль напал на Ковингтона возле ресторана, нанеся ему два удара по лицу, в результате чего у Колби оказался сломан зуб.

Масвидаль задержан по двум обвинениям: нанесение побоев при отягчающих обстоятельствах и преступное хулиганство. Если 37-летний боец будет признан виновным, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет или штраф в 10 тысяч долларов, либо и то и другое.

Хорхе Масвидаля арестовали после нападения на Ковингтона

Хорхе Масвидаль – о нападении на Колби: «Доброе утро всем, кроме тех, кто болтает о чужих детях»