Макгрегор ответил на призыв Хабиба бойкотировать Колби: «Он просто поднимется в средний вес, он же не жирная толстуха»

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор отреагировал на заявление .

Ранее экс-чемпион легкого веса выразил поддержку Хорхе Масвидалю, обвиняющегося в нанесении побоев .

Хабиб призвал полусредневесов UFC бойкотировать «Хаоса», потому что американец нередко оскорбляет родных и близких своих оппонентов.

«Да он просто поднимется в средний вес, потому что он не какая-то жирная толстуха», – написал Конор.

Появилось видео, на котором Конор скрывается от полиции на «Бентли»

Представитель Конора после ареста: «Он сдал анализы на наркотики и алкоголь»