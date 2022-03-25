Макгрегор ответил на призыв Хабиба бойкотировать Колби: «Он просто поднимется в средний вес, он же не жирная толстуха»

Теги происшествия UFC полусредний вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Колби Ковингтон Хорхе Масвидаль Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор отреагировал на заявление Хабиба Нурмагомедова.

Ранее экс-чемпион легкого веса выразил поддержку Хорхе Масвидалю, обвиняющегося в нанесении побоев Колби Ковингтону.

Хабиб призвал полусредневесов UFC бойкотировать «Хаоса», потому что американец нередко оскорбляет родных и близких своих оппонентов.

«Да он просто поднимется в средний вес, потому что он не какая-то жирная толстуха», – написал Конор.

Появилось видео, на котором Конор скрывается от полиции на «Бентли»

Представитель Конора после ареста: «Он сдал анализы на наркотики и алкоголь»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные