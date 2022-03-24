Масвидаль был освобожден из-под стражи под залог в 15 тысяч долларов

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль освобожден из-под стражи после ареста за нападение на .

Залог бойца был установлен в размере 15 тысяч долларов.

Масвидаль задержан по двум обвинениям: нанесение побоев при отягчающих обстоятельствах и преступное хулиганство.

Если 37-летний боец будет признан виновным, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет или штраф в 10 тысяч долларов, либо и то и другое.

21 марта Масвидаль напал на Ковингтона возле ресторана, нанеся ему два удара по лицу, в результате чего у Колби оказался сломан зуб.

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