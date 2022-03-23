Усман пошутил про драку Масвидаля и Колби: «У меня будет жесткий разговор с обоими, когда они придут домой»

Чемпион UFC в полусреднем весе иронично высказался об инциденте с участием и .

«Мы не так ведем себя в этом доме. Это неприемлемо. У меня будет жесткий разговор с обоими, когда они вернуться домой», – написал Камару в Твиттере.

Напомним, что ранее Усман провел по два поединка против Ковингтона и Масвидаля, выиграв все четыре боя (два нокаута и два единогласных судейских решения).

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