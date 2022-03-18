Усман заявил, что не планирует давать Колби немедленный реванш: «Не ждите его в начале очереди, пока есть Луке и Бернс»

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман заявил, что Колби Ковингтону придется подождать их третьего боя, несмотря на то, что американец требует реванша.
По мнению лидера рейтинга P4P, в дивизионе есть более достойные чемпионского поединка бойцы.
«Не ждите, что Колби сможет снова стать впереди всей очереди, кода там находятся такие парни, как Висенте Луке и Гилберт Бернс.
Так что пусть Колби не ждет, что он перепрыгнет этих ребят, потому что он ведет себя вызывающе и привлекает к себе внимание», – сказал Усман.
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