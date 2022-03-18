Усман заявил, что не планирует давать Колби немедленный реванш: «Не ждите его в начале очереди, пока есть Луке и Бернс»

Чемпион UFC в полусреднем весе заявил, что придется подождать их третьего боя, несмотря на то, что американец требует реванша.

По мнению лидера рейтинга P4P, в дивизионе есть более достойные чемпионского поединка бойцы.

«Не ждите, что Колби сможет снова стать впереди всей очереди, кода там находятся такие парни, как Висенте Луке и .

Так что пусть Колби не ждет, что он перепрыгнет этих ребят, потому что он ведет себя вызывающе и привлекает к себе внимание», – сказал Усман.

Эдди Хирн: «У Усмана вообще нет шансов в бою с Канело. Но почему бы и нет?»

Усман раскрыл план на бой с Эдвардсом: «Повалю его и буду бить, пока он не сдастся»