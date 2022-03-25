Джо Роган – Конору: «Будь осторожен со своими желаниями, Усман на вершине пищевой цепочки»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Джо Роган Конор Макгрегор Камару Усман Бокс/MMA/UFC

Стэндап-комик и комментатор UFC Джо Роган высказался о намерении Конора Макгрегора подраться за титул в полусреднем весе против Камару Усмана.

«Будь осторожен со своими желаниями. Усман – большой парень, и сейчас он находится на вершине пищевой цепочки.

Это лучший боец вне зависимости от весовой категории из ныне действующих», – сказал Роган.

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