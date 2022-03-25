Джо Роган – Конору: «Будь осторожен со своими желаниями, Усман на вершине пищевой цепочки»

Стэндап-комик и комментатор UFC Джо Роган высказался о намерении Конора Макгрегора подраться за титул в полусреднем весе против Камару Усмана.
«Будь осторожен со своими желаниями. Усман – большой парень, и сейчас он находится на вершине пищевой цепочки.
Это лучший боец вне зависимости от весовой категории из ныне действующих», – сказал Роган.
Джо Роган: «Конор, скорее всего, станет следующим претендентом на титул»
Конор хочет драться с Усманом: «Буду чувствовать себя уверено в бою против неуклюжего борца с посредственным джебом»