Конор хочет драться с Усманом: «Буду чувствовать себя уверено в бою против неуклюжего борца с посредственным джебом»

Бывший чемпион в двух весовых категориях хочет остаться в полусреднем весе и подраться с чемпионом дивизиона .

«Не думаю, что снова вернусь в легкий вес. Я ем, качаюсь, тренируюсь и урезаю калории. Сейчас я в своем естественном состоянии, и могу стать еще больше.

Я нравлюсь себе в полусреднем весе. Я отличном выступал в 170-и фунтах. При правильной подготовке и полном тренировочном лагере, все было хорошо в реванше с Диазом и поединке с Дональдом Серроне. Это, вероятно, были мои лучшие выступления в октагоне UFC. Я не испытывал дефицита калорий.

В следующем поединке я должен подраться с Камару Усманом. Это бой, на который я рассчитывают в настоящий момент. Я чувствую себя сильным, большим, здоровым и полным энергии.

Возвращаясь после ужасной травмы, я не хочу себя измотать. В этом нет необходимости. Я буду себя чувствовать уверенно в бою против Усмана, этого неуклюжего борца с посредственным джебом и без сабмишнов.

Что он сделает? Где он опасен? Я не вижу в нем никакой опасности», – сказал Макгрегор.

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