Уайт согласен организовать бой Конор – Усман: «Любой поединок с участием Макгрегора выгоден с финансовой точки зрения»

Теги UFC Дэйна Уайт MMA полусредний вес (MMA) Конор Макгрегор Камару Усман Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дэйна Уайт отреагировал на желание экс-чемпиона двух дивизионов Конора Макгрегора провести бой с чемпионом полусреднего веса Камару Усманом.

«Это интересно. Он приведет в Вегас, мы встретимся и обсудим это.

Посмотрим, как все сложится. Любой поединок с участием Конора выгоден с финансовой точки зрения», – сказал Уайт.

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