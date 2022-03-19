Уайт согласен организовать бой Конор – Усман: «Любой поединок с участием Макгрегора выгоден с финансовой точки зрения»

Президент UFC Дэйна Уайт отреагировал на желание экс-чемпиона двух дивизионов провести бой с чемпионом полусреднего веса Камару Усманом.

«Это интересно. Он приведет в Вегас, мы встретимся и обсудим это.

Посмотрим, как все сложится. Любой поединок с участием Конора выгоден с финансовой точки зрения», – сказал Уайт.

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