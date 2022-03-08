Джо Роган: «Конор, скорее всего, станет следующим претендентом на титул»

Комментатор UFC Джо Роган считает, что предоставят титульный шанс.

«Учитывая, что Дэйна Уайт сказал, что Махачеву необходимо сразиться с , прежде чем получить титульный шанс, я думаю, что это все говорит о том, что Конор станет следующим претендентом на титул.

Я думаю, что, вероятно, все к этому сводится... Это какое-то безумие», – сказал Роган.

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