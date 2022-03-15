Энтони Смит: «Не могу сказать, что Чимаев плох, но он ни разу не дрался с парнем из топ-10»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Энтони Смит Гилберт Бернс Хамзат Чимаев UFC 273 Чимаев - Бернс Бокс/MMA/UFC

Полутяжеловес UFC Энтони Смит рассказал про отношение к шведскому бойцу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву.

«Я слышал страшные истории про Чимаева. Слышал, как он спарринговал с Александром Густафссоном, а Даррен Тилл поет ему дифирамбы.

Я просто не видел своими глазами, как он тренируется. Я не могу сказать, что он плох, но он ни разу не дрался с парнем из топ-10. Я никогда не видел, как Чимаев доминировал над тем, кого я уважаю.

Я рад, что он подерется с Гилбертом Бернсом. Если он справится с таким парнем... Я гарантирую, что Бернсу плевать на борьбу Чимаева. Если Чимаев побьет Бернса, то ему нужно подраться с Колби Ковингтоном», – считает Смит.

Бой Чимаева и Бернса запланирован 9 апреля на UFC 273.

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