Хамзат Чимаев: «Дэйна Уайт сказал, если я финиширую Бернса так же легко, как остальных, люди захотят увидеть меня в титульнике»

Перспективный непобежденный полусредневес UFC Хамзат Чимаев заявил, что может получить титульный поединок в случае убедительной победы над Гилбертом Бернсом.

По словам шведа чеченского происхождения, такой сценарий он обсуждал с боссом UFC Дэйной Уайтом.

«Он сказал, что если я финиширую его [Бернса] так же легко, как всех остальных своих соперников, люди захотят увидеть меня в титульном поединке. «Может быть, я дам тебе шанс», – сказал он мне», – признался Хамзат.

Напомним, что бой между Гилбертом Бернсом и состоится в ночь на 10 апреля на турнире UFC 273.

Гилберт Бернс: «Ковингтон должен подраться либо со мной, либо с Чимаевым»

Колби Ковингтон: «Все помнят, как Чимаев хотел закончить карьеру из-за простуды. Он слаб ментально»