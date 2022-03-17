Гилберт Бернс: «Для подготовки к Чимаеву мне пришлось пригласить в зал двух очень крутых русских борцов»

Бразильский полусредневес UFC Гилберт Бернс рассказал о подготовке к бою с , который состоится 9 апреля на UFC 273 в Финиксе.

«Для подготовки к Чимаеву мне пришлось пригласить в зал двух очень крутых русских борцов. Каждый день они тренируются со мной. Они попросили не раскрывать их имена.

Я согласился, потому что они показывают мне много техник, которые меняют мой стиль.

Мне всегда нравились проходы в одну и две ноги, в корпус.

Русские показывают мне другие захваты, о которых я не знал. Их техника на высоком уровне. Нужно много работать бедрами, корпусом.

В этом аспекте они превосходят американских борцов. Я многому научился в этом тренировочном лагере», – сказал Бернс.

Тедди Атлас: «Чимаев – хирург, оперирующий ударами»

Энтони Смит: «Не могу сказать, что Чимаев плох, но он ни разу не дрался с парнем из топ-10»