Бернс рассказал, почему принял бой с Чимаевым: «10 апреля узнаем, насколько реален его хайп»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Гилберт Бернс Хамзат Чимаев Чимаев - Бернс Бокс/MMA/UFC

Бразильский полусредневес UFC Гилберт Бернс, занимающий вторую строчку в дивизионе, объяснил, почему согласился выйти в октагон с Хамзатом Чимаевым, который находится лишь на 11-м месте.

По словам Гилберта, никто в дивизионе не соглашался на бой с перспективным шведом чеченского происхождения.

«Я согласился на бой, который никто не хотел принимать, и он согласился на бой, который никто не хотел принимать.

10 апреля мы узнаем, насколько реален его хайп – я дам ответы на все вопросы», – объяснил свою мотивацию Бернс.

Чимаев – о критике уровня своих соперников: «Даже Хабибу не попадались сумасшедшие бойцы в первых боях»

Даррен Тилл выложил видео с Чимаевым: «Я живу с маньяком»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные