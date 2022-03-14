Бернс рассказал, почему принял бой с Чимаевым: «10 апреля узнаем, насколько реален его хайп»

Бразильский полусредневес UFC Гилберт Бернс, занимающий вторую строчку в дивизионе, объяснил, почему согласился выйти в октагон с Хамзатом Чимаевым, который находится лишь на 11-м месте.
По словам Гилберта, никто в дивизионе не соглашался на бой с перспективным шведом чеченского происхождения.
«Я согласился на бой, который никто не хотел принимать, и он согласился на бой, который никто не хотел принимать.
10 апреля мы узнаем, насколько реален его хайп – я дам ответы на все вопросы», – объяснил свою мотивацию Бернс.
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