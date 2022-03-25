Майкл Биспинг – о возможном бое Конора и Усмана: «В прошлый раз он сломал ногу, в этот раз ему сломают челюсть»

Теги UFC Майкл Биспинг полусредний вес (MMA) Конор Макгрегор Камару Усман Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг заявил, что не верит в шансы Конора Макгрегора в потенциальном поединке против чемпиона полусреднего веса Камару Усмана.

По мнению англичанина, Усман превосходит Конора во всех ключевых бойцовских аспектах.

«Усман невероятно силен. Его борьба – это что-то с чем-то. Этот парень умеет бороться как сумасшедший. Он бы без проблем смог перевести Конора на землю.

В этом бою не было бы конкуренции. В прошлый раз Конор сломал ногу, а в этот он сломает челюсть. Все очень просто. Камару Усман сломает Конору Макгрегору челюсть», – скаал Биспинг.

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