Биспинг – о Ковингтоне: «Та еще заноза в заднице. Колби – невероятный боец и умеет себя продавать»

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг высказался о топовом полусредневесе Колби Ковингтоне, ранее одержавшем победу над Хорхе Масвидалем.
По мнению англичанина, Колби совмещает в себе яркий медийный образ и высокий уровень бойцовских навыков.
«Мне кажется, ему по-настоящему удается себя продавать. Он аккумулирует к себе огромный интерес. Он та еще заноза в заднице.
На прошлой неделе я брал у него интервью для BT Sport, и оно получилось очень живым, честным и открытым.
Правда в том, что Колби – невероятный боец, и это действительно так. Если бы не Камару Усман, то Колби, вероятно, был бы чемпионом», – сказал Биспинг.
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