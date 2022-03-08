Майкл Биспинг: «У Конора есть шанс вернуться, победить Оливейру и стать чемпионом»

Ветеран ММА Майкл Биспинг оценил перспективы экс-чемпиона в двух дивизионах в бою с действующим чемпионом Чарльзом Оливейрой.

«Если и есть боец из топ-5, кого Конор может побить, то я назову . Конор может донести быстрый удар.

Я просто считаю, что у Конора есть шанс вернуться, победить у Оливейры и стать чемпионом. У него все еще при себе его левая рука. У него есть скорость и сила», – считает Биспинг.

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