Майкл Биспинг: «У Конора есть шанс вернуться, победить Оливейру и стать чемпионом»

Теги UFC MMA Майкл Биспинг легкий вес (MMA) Конор Макгрегор Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Ветеран ММА Майкл Биспинг оценил перспективы экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора в бою с действующим чемпионом Чарльзом Оливейрой.

«Если и есть боец из топ-5, кого Конор может побить, то я назову Чарльза Оливейру. Конор может донести быстрый удар.

Я просто считаю, что у Конора есть шанс вернуться, победить у Оливейры и стать чемпионом. У него все еще при себе его левая рука. У него есть скорость и сила», – считает Биспинг.

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