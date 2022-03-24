Бивол про бой с Канело: «Должен подготовить свои сильные стороны к 7 мая. Судьи не имеют значения»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол поделился ожиданиями от боя с абсолютным чемпионом в суперсреднем весе .

«Я не думаю о судьях. Мне просто необходимо показать свои сильные стороны — судьи не имеют значения. После поединка я хочу чувствовать себя хорошо. Это самое главное.

Меня не волнуют другие бойцы: Тейлор, Головкин, Мейвезер, меня не волнуют судьи. Я просто думаю о поединке, о своих сильных сторонах. Я должен подготовить свои сильные стороны к 7 мая.

Если я сделаю это хорошо, то должен победить. Внутри я почувствую, что одержал победу. Уже хочу увидеть Канело в ринге и подраться с ним», – сказал Бивол.

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