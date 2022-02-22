Гендиректор RCC Boxing: «У нас остаются планы проведения боя Бивола в России в этом году, несмотря на его встречу с Канело»

Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов рассказал о планах на чемпиона WBA (Super) в полутяжелом весе .

«Насчет боя Бивола и , то этот вопрос практически решенный, и, скорее всего, этот поединок состоится. Мы в курсе этих переговоров. Еще до подписания соглашения с Биволом мы обговаривали все эти моменты.

Тут такой бой на горизонте, приоритеты все понятны. Но наши планы не рушатся, а просто сдвигаются. Я уверен, что у Димы есть все шансы на победу, они точно больше, чем у предыдущих соперников Альвареса. Канело будет очень тяжело, Дима грамотно построит поединок. Будет интересно.

У нас остаются планы проведения боя Бивола в России в этом году. У нас будут шоу в сентябре и декабре, и в одном из них Дима может выступить.

Что касается встречи Бивола с (чемпионом WBC и IBF) Бетербиевым, то, как вы знаете, ведутся переговоры о встрече Бетериева и (и обладателя пояса WBO) Джо Смита на июнь, и в этом поединке считаю, что шансов у Смита очень мало. И если Бивол сохранит пояс, то их встреча просится на декабрь», – сказал Титов.

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