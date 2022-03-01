Бой Канело и Бивола может пройти в Дубае

Бой абсолютного чемпиона мира по боксу в суперсреднем весе Сауля Альвареса и чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола 7 мая может пройти в Дубае.
В качестве основного варианта рассматривалась арена T-Mobile в Лас-Вегасе. Но организаторы заинтересовались возможность его проведения в ОАЭ.
Канело заявил о желании провести поединок за пределами США, чтобы закрепить статус мировой звезды бокса.
Официально: Канело подерется с Дмитрием Биволом 7 мая за титул в полутяжелом весе
Бой Канело и Головкина может состояться 17 сентября, если мексиканец победит Бивола в мае