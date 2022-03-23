Кормье осудил Масвидаля за нападение на Колби: «Все это кажется неправильным»

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье прокомментировал драку с участием Хорхе Масвидаля и Колби Ковингтона.
Бойцы встретились в одном из ресторанов Майами, после чего Масвидаль выбил бывшему оппоненту зуб.
«Ребята у вас было 25 минут, чтобы выяснить отношения, и это единственный момент, за который я хочу осудить Масвидаля.
Не похоже, что это была встреча лицом к лицу, после чего вы вязались в драку. Это выглядит немного по-другому. Все это кажется неправильным», – сказал Кормье.
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