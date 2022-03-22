Ковингтон про драку с Масвидалем: «Он пошел на меня, выбрасывая удары, и я просто побежал»

Появилось видео, на котором полусредневес UFC Колби Ковингтон объясняется с полицией после драки с Хорхе Масвидалем.
Ранее стало известно, что Ковингтон и Масвидаль подрались возле ресторана в Майами. Колби, возможно, потерял зуб.
«Он пошел на меня, выбрасывая удары, и я просто побежал. Как он узнал, что я здесь?» – сказал Ковингтон другу.
«Я не знаю, ты есть в интернете», – ответил друг.
5 марта на UFC 272 Ковингтон победил Масвидаля единогласным решением судей.
Масвидаль и Ковингтон подрались в ресторане в Майами. Колби, возможно, потерял зуб
Хорхе Масвидаль: «Если я увижу Колби на улице, сделаю все, чтобы сломать ему челюсть»