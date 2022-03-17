Чейл Соннен: «Ходят слухи, что третий бой Конора и Диаза состоится в июле»

Ветеран ММА Чейл Соннен сообщил, что есть вероятность проведения третьего боя между Конором Макгрегором и Нейтом Диазом в июле.

«Много слухов ходит о международной бойцовской неделе, которая пройдет в начале июля. Главных слух заключается в том, что в этом карде будут драться и .

Раньше мне говорили, что Макгрегор вернется в августе, но я смотрю его соцсети и вижу, что парень усердно тренируется и взял под контроль свою диету.

Все это говорит о том, что он может вернуться раньше августа. По этой причине я склонен верить слухам о завершении трилогии между Конором и Диазом на Международной бойцовской неделе», – сказал Соннен.

В марте 2016-го Диаз победил удушающим во втором раунде. В августе того же года Макгрегор победил раздельным решением судей.

Диаз про третий бой с Конором: «Сперва ему придется одержать несколько побед и доказать, что он не такой хрупкий»

Дэйна Уайт: «Буду шокирован, если бой Конора и Диаза не состоится еще раз»