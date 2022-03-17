Чейл Соннен: «Ходят слухи, что третий бой Конора и Диаза состоится в июле»

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Ветеран ММА Чейл Соннен сообщил, что есть вероятность проведения третьего боя между Конором Макгрегором и Нейтом Диазом в июле.

«Много слухов ходит о международной бойцовской неделе, которая пройдет в начале июля. Главных слух заключается в том, что в этом карде будут драться Конор Макгрегор и Нейт Диаз.

Раньше мне говорили, что Макгрегор вернется в августе, но я смотрю его соцсети и вижу, что парень усердно тренируется и взял под контроль свою диету.

Все это говорит о том, что он может вернуться раньше августа. По этой причине я склонен верить слухам о завершении трилогии между Конором и Диазом на Международной бойцовской неделе», – сказал Соннен.

В марте 2016-го Диаз победил удушающим во втором раунде. В августе того же года Макгрегор победил раздельным решением судей.

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