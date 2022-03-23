Хорхе Масвидаль – о нападении на Колби: «Доброе утро всем, кроме тех, кто болтает о чужих детях»

Теги происшествия UFC полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Хорхе Масвидаль Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый полусредневес UFC Хорхе Масвидаль высказался об инциденте с участием Колби Ковингтона.

Напомним, что Масвидаль напал на своего бывшего одноклубника в одном из ресторанов Майами: Хорхе неожиданно атаковал Колби и выбил у него зуб, после чего Ковингтон убежал и вызвал полицию.

«Доброе утро всем, кроме тех, кто думает, что болтать о чужих детях – это круто.», – написал Масвидаль в Твиттере.

Ковингтон про драку с Масвидалем: «Он пошел на меня, выбрасывая удары, и я просто побежал»

Хорхе Масвидаль: «Если я увижу Колби на улице, сделаю все, чтобы сломать ему челюсть»

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