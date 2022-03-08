Камару Усман: «Может, в будущем я вынесу Ковингтона еще один раз»

Чемпион UFC в полусреднем весе ответил на вопрос о трилогии с Колби Ковингтоном.

«UFC 272 завершился так, как я и ожидал. Я знал, что борьба Ковингтона будет иметь большое значение.

У Масвидаля были моменты, но Колби сделал свое дело. Так что, может, в будущем я вынесу его еще один раз», – сказал Усман.

На UFC 272 Ковингтон победил Масвидаля единогласным решением судей.

Колби Ковингтон: «Хочу третий бой с Усманом»

Ковингтон победил Масвидаля в UFC: американский плейбой вышел под свист фанатов, а после боя вызвал Дастина Порье