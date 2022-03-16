Дэйна Уайт: «Такого парня, как Конор, можно найти раз в 6-7 лет»

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал об уникальности экс-чемпиона двух дивизионов .

«Конор был идеальным бойцом. Он самостоятельно рекламировал себя, и люди его просто обожали. У него был этот фактор успеха. При этом он мог хорошо драться. Такого парня, как Конор, можно найти раз в 6-7 лет. И, скорее всего, этот парень будет не на уровне Конора. Даже не близко.

Что я точно понял в этом бизнесе, так это то, что не нужно ожидать, что каждый боец будет как Конор», – сказал Уайт.

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