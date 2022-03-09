Конор вернулся к тренировкам: «Становлюсь только лучше»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил о возобновлении тренировок после травмы ноги.
«Третий день бокса без проблем! Скоро эта травма станет далеким воспоминанием в моем путешествии в боевых искусствах.
Ни у кого нет дороги без ухабов, но залог победы — это позитивный настрой, целеустремленность и тяжелый труд.
Я вернулся и становлюсь только лучше», – написал ирландец в инстаграме.
Напомним, Макгрегор не дрался с июля 2021-го, когда сломал ногу в бою с Дастином Порье.
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