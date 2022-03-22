Пэдди Пимблетт: «Надеюсь, заработаю столько же денег, сколько и Конор»

Британский легковес UFC Пэдди Пимблетт рассказал о своей цели в промоушене.

«Я из Ливерпуля. Мой город держит меня на земле. Очень надеюсь, что в конечном итоге заработаю столько же денег, сколько и .

Я собираюсь вернуть деньги своему городу. Ни один ребенок в этом городе никогда больше не будет есть из продовольственного банка», – сказал Пимблетт.

На турнире UFC Fight Night 204 Пимблетт победил мексиканца Родриго Варгаса удушающим приемом в первом раунде.

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