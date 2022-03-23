Кормье отговаривает Усмана от боя с Канело: «Сауль не будет с ним возиться, он пытается причинить боль»

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье заявил, что Камару Усману не стоит выпрашивать боксерский поединок против Сауля Альвареса.

Кормье опасается, что такой бой может плачевно сказаться на здоровье нигерийца.

«Я люблю до смерти, это мой брат. Но реальность такова, что нельзя просто взять и подраться с .

И главная причина, почему нельзя этого делать, заключается в том, что этот парень не будет ни с кем возиться. Сауль попытается причинить боль», – сказал Даниэль.

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