Колби – о победе над Масвидалем: «Он был измотан, полностью побит и разбит. Так что он все понимал»

Первый номер рейтинга полусредневесов UFC Колби Ковингтон вспомнил о победе над .

Напомним, что в ночь на 6 марта «Хаос» одержал разгромную победу судейским решением в главном событии UFC 272.

«Все прошло именно так, как я себе и представлял. Полное доминирование от начала и до конца, я несколько раз почти финишировал его.

У него даже не было сил поднять голову после боя, тренер помогал ему держать ее. Он был полностью повержен, у него вообще не осталось сил. Он был измотан, полностью побит и разбит. Так что он все понимал», – сказал Колби.

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