Хорхе Масвидаль: «Если я увижу Колби на улице, сделаю все, чтобы сломать ему челюсть»

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль заявил, что вражда с не окончена, несмотря на очный поединок.

Напомним, что Ковингтон одержал разгромную победу единогласным решением судей.

«Это полный отстой, потому что этот идиот говорил о моих детях. И если я увижу его на улице, я сделаю все возможное, чтобы сломать его чертову челюсть.

Пусть я проиграл сегодня бой, это ничего не меняет – я все равно думаю, что он чертов трус», – сказал Масвидаль.

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