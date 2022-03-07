Хорхе Масвидаль: «Если я увижу Колби на улице, сделаю все, чтобы сломать ему челюсть»

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль заявил, что вражда с Колби Ковингтоном не окончена, несмотря на очный поединок.
Напомним, что Ковингтон одержал разгромную победу единогласным решением судей.
«Это полный отстой, потому что этот идиот говорил о моих детях. И если я увижу его на улице, я сделаю все возможное, чтобы сломать его чертову челюсть.
Пусть я проиграл сегодня бой, это ничего не меняет – я все равно думаю, что он чертов трус», – сказал Масвидаль.
Масвидаль про поражение Ковингтону: «Мне нужно было бороться сильнее»