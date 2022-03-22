Геннадий Головкин: «С моей стороны нет вражды к Канело»

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 KO) поделился ожиданиями от возможного третьего боя с Саулем Альваресом (57-1-2, 39 КО).

«Во-первых, с моей стороны нет вражды к Канело, я не воспринимаю это лично. Но комментируя свой подход, он говорит, что это личное. Где он был после нашего второго сражения? Почему он так долго пытался накопить эту неприязнь? Это как-то непрофессионально, слишком низко, когда боец ​​описывает свой подход к бою.

Обсуждать бой преждевременно, слишком много «если». Если один победит другого и так далее. Подождем до мая, пока наши поединки пройдут, тогда мы сможем обсудить и лучше понять, что происходит.

Конечно, я рад вернуться на ринг. Прекрасно, что бокс возвращается. Весь подход, традиция бокса еще жива. Также рад, что у меня достаточно сил, чтобы продолжать демонстрировать качественный бокс своим фанам. Поэтому вы и дальше будете видеть меня на ринге», – сказал Головкин.

Геннадий Головкин: «Не испытываю к Канело отвращения. Это его дела – использовал он что-то или нет»

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