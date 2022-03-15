Боб Арум сделал прогноз на бой Головкин – Мурата: «Не удивлюсь, если Мурата побьет Геннадия»

Легенда промоутерского цеха Боб Арум (Top Rank) в интервью Fight Hub TV высказал свое мнение о бое Геннадия Головкина против Риоты Мураты и потенциальном завершении трилогии с Саулем «Канело» Альваресом:

«Считаю Канело огромным фаворитом перед третьим боем с Головкиным. Я вам так скажу. Не удивлюсь, если Мурата побьёт Геннадия. Не забывайте, что Головкин уже сильно изношен. И ему уже 40 лет. Мурата не просто хорош, он ещё и с отличным ударом. Поэтому я и не удивлюсь, если он побьёт Головкина».

Бой Головкин — Мурата запланирован на 9 апреля в Сайтаме (Япония). В случае победы GGG, как ожидается, может встретиться с «Канело» в третьем поединке 17 сентября.

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