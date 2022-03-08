Эдди Хирн: «За Канело в бою с Биволом я переживаю больше, чем за Головкина в поединке с Муратой»

Промоутер Эдди Хирн поделился ожиданиями от боя между чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом и абсолютным чемпионом в суперсреднем весе Саулем Альваресом.
«За Канело в бою с Биволом я переживаю больше, чем за Геннадия Головкина в поединке с Риотой Муратой.
Альварес хорош, но я считаю, что это сложный и опасный бой, потому что подъем в полутяжелый вес, несомненно, ставит его в невыгодное положение. А еще он дерется против молодого и сильного полутяжеловеса, который в карьере еще не получал урона.
Это не Ковалев, который ведет нездоровый образ жизни и уже постарел. Это пиковый полутяж, так что я беспокоюсь за Канело. Для него это будет сложный поединок», – сказал Хирн.
Бой Бивола и Канело состоится 7 мая.
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