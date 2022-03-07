Эдди Хирн: «Третий бой Канело и Головкин был бы другим: оба парня будут пытаться финишировать оппонента»

Боксерский промоутер Эдди Хирн поделился мыслями о возможной трилогии между Саулем Альваресом и .

Напомним, что ранее боксеры встречались дважды: первый бой завершился вничью, а в реванше сильнее был Канело.

«Я думаю, что сейчас бой Канело с Головкиным будет кардинально другим, потому что оба парня будут намерены финишировать оппонента.

Единственное, чего хочет Канело, – нокаутировать Головкина. Он не желает побеждать по очкам, а Геннадий будет думать: «Я должен остановить этого парня».

Это будет абсолютная перестрелка, и бой закончится в течение девяти раундов», – сказал Хирн.

Бой Головкина и Мураты состоится 9 апреля в Сайтаме

Тедди Атлас: «Считаю, что Головкин победил Канело в обоих боях»