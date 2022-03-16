Геннадий Головкин: «Не испытываю к Канело отвращения. Это его дела – использовал он что-то или нет»

Казахстанский боксер рассказал про отношение к абсолютному чемпиону мира в суперсреднем весе Саулю Альваресу.

«Если Канело считает, что я говорю про него какую-то ерунду, то где он был раньше? Чего он ждет? Три года прошло, а он выбирает, с кем боксировать.

Если у него есть личное, как он это говорит, то где оно было? Чего он ждет. Во-вторых, я не считаю, что говорю про него плохо. Я в последнее время вообще ничего про него не говорю.

Когда были те нюансы, те скандалы, связанные с его именем, на то были свои аргументы, доказательства, факты. Почему он считает, что это чушь? Получается, весь мир говорит про него плохо?

Сейчас у него появилась возможность заговорить про этот бой, дать интервью, и он начинает об этом говорить. Это выглядит некрасиво и недостойной.

Я к нему не испытываю отвращения, это его дела — использовал он что-то или нет. Говорить про него я ничего не говорю, он этого не заслуживает. Все, что было тогда, это было по факту, на то были аргументы. Что ему не нравится?» – сказал Головкин.

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