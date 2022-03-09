Камару Усман хочет подраться с Канело: «Когда люди увидят наш бой – их челюсти упадут на пол»

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман хочет подраться с абсолютным чемпионом по боксу в суперсреднем весе Саулем Альваресом.

«Думал ли кто-нибудь, что у Пеньи есть шанс побить Аманду Нуньес? Думали ли вы, что Ронда Роузи проиграет тот бой Холли Холм? Есть еще пример: Конор Макгрегор дрался с Нейтом Диазом. Диаз вышел на 10-дневном уведомлении. Думали ли вы, что Конор проиграет этот бой?

Вернемся к боксу. Думали ли вы, что Бастер Даглас побьет Майка Тайсона? Никто не думал. В этом и заключается сумасшествие того, чем мы занимаемся. Никто не знает, какой в тебе бойцовский пес.

Когда ты говоришь людям о своих планах, они в это не верят, потому что не делают того, что делаешь ты. Они не знают, какое у тебя сердце, какая у тебя энергия. Никто этого не знает, никто не видит. Внутри меня нигерийский и африканский лев, и люди этого не понимают.

Когда люди увидят наш бой с — их челюсти упадут на пол, и они поверят», – сказал Усман.

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