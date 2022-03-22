Виталий Минаков: «У Волкова есть все, чтобы забрать пояс UFC. Нужно просто уделить внимание защите»

Российский боец прокомментировал поражение от Тома Аспиналла на UFC Fight Night 204 в Лондоне.

«В очередной раз Саша, наверное, психологически не справляется с важными поединками. Как только ему выпадает более-менее статусный поединок, он почему-то проигрывает с разгромом.

По сути, у него всегда одна и та же ошибка, которая приводит его к поражению. И сейчас так же вышло. Когда его атакуют, когда его валят, он ничего противопоставить не может.

Он хорош на своей дистанции только тогда, когда он сам диктует темп боя. На мой взгляд, на протяжении многих лет сашина ошибка в том, что он учится бороться в партере, но при этом не учится стоять на ногах, защищаться от бросков.

Я с большим уважением отношусь к Саше и мне правда жалко. У него есть все, чтобы забрать пояс, нужно просто уделить внимание защите», – считает Минаков.

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