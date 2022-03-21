Менеджер Волкова: «Сашу можно разносить и уничтожать, но зачем? Все все понимают. Ему сейчас очень тяжело»

Иван Банников, менеджер российского тяжеловеса UFC Александра Волкова, прокомментировал поражение бойца Тому Аспиналлу на UFC Fight Night 204.
«Что должно было стать ответом Александра на скорость Аспиналла? Ответ был очень простой: мы очень сильно работали на скорость и тренировали джебы. Сильные стороны Сани отрабатывались под Тома, и, если вы обратите внимание, то вес Саши в последних боях составлял 120 кг, а в этот раз он весил гораздо меньше.
Силовые и скоростные показатели у Саши были лучше, чем когда-либо. Физически он был в лучшей форме в своей жизни.
Какая была ментальная составляющая? Сейчас тяжело сказать, но все мы видели Сашу, который встал [после первого тейкдауна] будто отработал пять раундов. Естественно, что такого не должно происходить.
Насколько плотный был захват в партере? Он сделал ему накат в какой-то момент, но объективно само положение, когда они упали, то, как Саша держал его голову, то как отдал руку — это все детские ошибки. Этому учат так не делать в первые месяцы занятий ММА и джиу-джитсу.
У нас было два тренера по борьбе — отдельный по борьбе и по джиу-джитсу. Шок, который они испытали, был ровно такой же, как у всех зрителей. Повторюсь, что Сашу можно разносить за это и уничтожать, но зачем? Все все понимают. Ему сейчас очень тяжело», – сказал Банников.
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