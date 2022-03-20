Александр Шлеменко: «Карьера Волкова закончена? Так и есть»

Боец смешанного стиля Александр Шлеменко критически высказался о текущей форме рейтингового тяжеловеса UFC Александра Волкова.
«Что-то он вообще ничего не показал, жалко его. Думал, он сейчас приберет англичанина, на взвешивании уверенный был такой.
Может, впервые в жизни зал был так настроен против Саши. Может, это как-то его сбило, подломило, потому что не припомню, чтобы у него были в карьере такие бои, когда такой жесткий гул.
Также он долго разгоняется, соперник этим воспользовался. Пока Саша не успел разогнаться, Аспиналл перехитрил его во всех аспектах. Говорят, что карьера закончена? Так и есть», – считает Шлеменко.
Шлеменко – о сдаче Волкова в бою с Аспиналлом: «Русские не сдаются, у меня были такие бои, когда локоть становился размером с колено»
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