Александр Шлеменко: «Карьера Волкова закончена? Так и есть»

Боец смешанного стиля критически высказался о текущей форме рейтингового тяжеловеса UFC Александра Волкова.

«Что-то он вообще ничего не показал, жалко его. Думал, он сейчас приберет англичанина, на взвешивании уверенный был такой.

Может, впервые в жизни зал был так настроен против Саши. Может, это как-то его сбило, подломило, потому что не припомню, чтобы у него были в карьере такие бои, когда такой жесткий гул.

Также он долго разгоняется, соперник этим воспользовался. Пока Саша не успел разогнаться, Аспиналл перехитрил его во всех аспектах. Говорят, что карьера закончена? Так и есть», – считает Шлеменко.

Шлеменко – о сдаче Волкова в бою с Аспиналлом: «Русские не сдаются, у меня были такие бои, когда локоть становился размером с колено»

Александр Волков проиграл Тому Аспиналлу болевым приемом в первом раунде