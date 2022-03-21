Олейник о поражении Волкова на UFC Fight Night 204: «Видно, что Саша чуть подрастерял навыки»

Российский тяжеловес UFC Алексей Олейник прокомментировал поражение Александра Волкова Тому Аспиналлу на 204.

«Аспиналл удивил скоростью. Просто классически и правильно работал. К сожалению, он достаточно легко переводил Сашу. Видно, что Саша чуть подрастерял навыки, и он, как понимаю, совсем не был настроен на партер. Тут есть упущения. Будем надеяться, что Волков к следующую поединку поработает над этим аспектом.

Аспиналл не боялся, агрессивно работать первым номером. Хотя все данные должны быть выше у Саши. И Волков выше ростом, у него больше размах рук. Да и удар у Саши достаточно жесткий. И функционально после первого партера Саша был… Не знаю, как точнее сказать. Был подрастерявшимся.

Не знаю, что у Саши происходило в лагере и жизни, и так далее. Будем просто болеть за него в следующих боях. И будем надеяться, что морально и технически он будет более подготовлен к различным перипетиям и изменениям рисунка боя», – сказал Олейник.

Менеджер Волкова: «Сашу можно разносить и уничтожать, но зачем? Все все понимают. Ему сейчас очень тяжело»

Александр Шлеменко: «Карьера Волкова закончена? Так и есть»