Менеджер Волкова: «У Саши нет проблем в технике. У него проблемы в ментальности»

Менеджер Александра Волкова Иван Банников прокомментировал поражение бойца от Тома Аспиналла на 204.

«У Саши нет проблем в технике. У Саши есть проблемы в ментальности. Посмотрите на бой Александра с Фабрисио Вердумом и обратите внимание на его джиу-джитсу. Посмотрите на защиту от тейкдаунов, которую показывал Саша до этого [боя с Аспиналлом].

На этом уровне такое поражение не бывает, скажем так, просто так, потому что ты там что-то не натренировал.

Мы понимали, что у Саши больше инструментов победить, чем у Тома. Но Том смог сделать то, что он должен был сделать, доминировав в начале и не давать Саше делать то, что он делает в начале.

Говорить, что Том — слабый боец... Он молодой боец, и я считаю, что этот бой не является показателем суперсилы Тома. Нужно смотреть дальше как он будет себя показывать.

Все мы понимаем, что Саша сейчас очень нестабилен от боя к бою — и тут дело не в навыках, не в объеме работы», – сказал Банников.

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