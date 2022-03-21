Исраэль Адесанья: «Аспиналлу следовало бросить вызов Гану, а не Туивасе»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Стипе Миочич Тай Туиваса Исраэль Адесанья Сирил Ган Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья назвал вероятного соперника для британского тяжеловеса Тома Аспиналла.

«Я хочу увидеть Тома Аспиналла против Сирила Гана. Тому следовало бросить вызов Гану, а не Таю Туивасе.

Он должен был вызвать Гана, потому что Ган был там на турнире. Тай пытается выбить бой со Стипе Миочичем.

Ган свободен, у него нет боя. Тем более Франсис Нганну сейчас восстанавливается после операции. Тому надо было вызвать Гана. Я бы сделал так, будь я на его месте», – сказал Адесанья.

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