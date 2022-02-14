Райан Гарсия: «Знаю, что могу побить Камбососа, Хэйни и Ломаченко»

Теги легкий вес Василий Ломаченко Люк Кэмпбелл бокс Райан Гарсия Дэвин Хэйни Джордж Камбосос-младший Бокс/MMA/UFC

Боксер легкого веса Райан Гарсия (21-0, 18 КО) рассказал о бойцах, с которыми хотел бы выйти на ринг.

«Хочу нокаутировать бойцов, которых, по мнению болельщиков, я не смогу отправить в нокаут. Таких, как Джордж Камбосос, Дэвин ХэйниВасилий Ломаченко и все остальные парни. Я бы подрался с ними, ведь знаю, что могу побить их.

Каждый раз, когда я выхожу на ринг, я нахожу способ сделать что-то особенное. Я найду нужный удар, и сделаю то, что должен сделать.

Я даже не прессингующий боец, но я научился этому в поединке против Люка Кэмпбелла. Я знал, что мне необходимо это сделать.

Когда выйду на ринг с этими парнями, то побью их. Я побью Камбососа и нокаутирую Хэйни. Это только вопрос времени», – сказал Гарсия.

Роберт Гарсия: «Райан Гарсия побьет Джорджа Камбососа»

Райан Гарсия и Эммануэль Тагое проведут бой 9 апреля

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные