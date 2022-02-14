Райан Гарсия: «Знаю, что могу побить Камбососа, Хэйни и Ломаченко»

Боксер легкого веса Райан Гарсия (21-0, 18 КО) рассказал о бойцах, с которыми хотел бы выйти на ринг.
«Хочу нокаутировать бойцов, которых, по мнению болельщиков, я не смогу отправить в нокаут. Таких, как Джордж Камбосос, Дэвин Хэйни, Василий Ломаченко и все остальные парни. Я бы подрался с ними, ведь знаю, что могу побить их.
Каждый раз, когда я выхожу на ринг, я нахожу способ сделать что-то особенное. Я найду нужный удар, и сделаю то, что должен сделать.
Я даже не прессингующий боец, но я научился этому в поединке против Люка Кэмпбелла. Я знал, что мне необходимо это сделать.
Когда выйду на ринг с этими парнями, то побью их. Я побью Камбососа и нокаутирую Хэйни. Это только вопрос времени», – сказал Гарсия.
Роберт Гарсия: «Райан Гарсия побьет Джорджа Камбососа»