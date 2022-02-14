Райан Гарсия: «Знаю, что могу побить Камбососа, Хэйни и Ломаченко»

Боксер легкого веса Райан Гарсия (21-0, 18 КО) рассказал о бойцах, с которыми хотел бы выйти на ринг.

«Хочу нокаутировать бойцов, которых, по мнению болельщиков, я не смогу отправить в нокаут. Таких, как Джордж Камбосос, , и все остальные парни. Я бы подрался с ними, ведь знаю, что могу побить их.

Каждый раз, когда я выхожу на ринг, я нахожу способ сделать что-то особенное. Я найду нужный удар, и сделаю то, что должен сделать.

Я даже не прессингующий боец, но я научился этому в поединке против Люка Кэмпбелла. Я знал, что мне необходимо это сделать.

Когда выйду на ринг с этими парнями, то побью их. Я побью Камбососа и нокаутирую Хэйни. Это только вопрос времени», – сказал Гарсия.

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