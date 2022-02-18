Райан Гарсия: «Если Камбосос и Ломаченко хотят создать много шума и сделать себе имя, им следует подраться со мной»

Американский легковес Райан Гарсия (21-0, 18 КО) поделился мыслями о возможном поединке абсолютного чемпиона в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) с экс-чемпионом в трех дивизионах (16-2, 11 КО).

«Камбосос и Ломаченко могут сделать это. Фанаты бокса посмотрят этот бой.

Но если они хотят привлечь огромную аудиторию, создать много шума, сделать себе имя, если они смотрят в будущее, то им следует подраться со мной», – сказал Гарсия.

Райан Гарсия: «Знаю, что могу побить Камбососа, Хэйни и Ломаченко»

Роберт Гарсия: «Райан Гарсия побьет Джорджа Камбососа»